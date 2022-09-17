Боевики из оккупированной США зоны в Сирии готовят провокации

Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против сирийских объектов, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

AP

«Боевики незаконного вооружённого формирования «Магавир эс-Саура», действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской арабской армии», — приводит РИА Новости слова Егорова. Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили в Идлибе более 20 высокопоставленных членов группировки «Джабхат ан-Нусра»*. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.