Боевики из оккупированной США зоны в Сирии готовят провокации
- AP
«Боевики незаконного вооружённого формирования «Магавир эс-Саура», действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской арабской армии», — приводит РИА Новости слова Егорова.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили в Идлибе более 20 высокопоставленных членов группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.