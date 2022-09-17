Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Идлиб — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили в Идлибе более 20 высокопоставленных членов «Джабхат ан-Нусры».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.