ВКС России уничтожили в Идлибе более 20 высокопоставленных членов «Джабхат ан-Нусры»

Ударом ВКС России в Идлибе уничтожены более 20 высокопоставленных членов «Джабхат ан-Нусры»*, отвечавших за подготовку террористов и финансы группировки, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

РИА Новости

«Уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джабхат ан-Нусра», отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки», — сказал замруководителя центра генерал-майор Олег Егоров. Накануне сообщалось, что ВКС России нанесли удар по лагерю террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии. В результате группового авиаудара ликвидированы более 120 боевиков. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.