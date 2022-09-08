ВКС России уничтожили более 120 боевиков групповым авиаударом в Сирии

ВКС России нанесли удар по лагерю террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии. В результате группового авиаудара ликвидированы более 120 боевиков.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Олег Егоров.

«Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусра»* в районе Эш-Шейх-Юсеф», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Егоров добавил, что ударом также выведены из строя четыре пункта управления БПЛА, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.