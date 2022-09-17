Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения и сферу безопасности

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время поездки в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности.

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