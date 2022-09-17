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Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения и сферу безопасности

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время поездки в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности.
Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения и сферу безопасности
  • Gettyimages.ru

«В ходе визита 17—19 сентября спикер палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности», — цитирует РИА Новости американскую дипмиссию.

Пелоси также намерена провести пресс-конференцию.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о планах спикера палаты представителей США посетить Армению для встречи с премьер-министром.

Как сообщает РИА Новости, в Ереване приняли усиленные меры безопасности накануне приезда Пелоси.

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