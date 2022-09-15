Politico: Нэнси Пелоси отправится в Армению на текущей неделе
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«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны», — пишет издание.
Как ожидается, вместе с ней туда отправится член палаты представителей США Джеки Спейер.
«Cпейер является одним из немногих американских законодателей армянского происхождения в конгрессе», — отмечается в тексте.
В августе Пелоси прибыла на Тайвань. Президент России Владимир Путин назвал это авантюрой и наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран.