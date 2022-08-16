Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой.

Он отметил, что таким образом США предприняли сознательную попытку эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что Москва видит в подобных действиях со стороны Вашингтона тщательно спланированную провокацию.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Москву за оказанную после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поддержку.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.