В Ереване усилили меры безопасности перед прибытием Пелоси

В Ереване приняли усиленные меры безопасности накануне приезда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщает РИА Новости, внушительное количество полиции было стянуто на площадь Республики, где находится правительство и ряд админзданий. В популярных у туристов местах неподалёку дежурят пешие наряды сотрудников правоохранительных органов.

Предполагается, что Пелоси прибудет в столицу Армении из Берлина вечером, её встретят около посольства США члены проамериканских организаций в стране.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало о планах спикера палаты представителей США посетить Армению для встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

В августе Пелоси прибыла на Тайвань. Президент России Владимир Путин назвал это авантюрой и наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран.