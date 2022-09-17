Токаев примет участие в дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН в рамках рабочего визита в Нью-Йорк.

«Программа визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие главы государства в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.

Также запланированы несколько встреч с президентами других стран и лидерами международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее анонсировала проведение встречи глав МИД стран БРИКС в рамках недели Генассамблеи (ГА) ООН.

Захарова добавила, что глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН и проведёт около 20 двусторонних встреч.