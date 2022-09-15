В рамках недели Генассамблеи ООН пройдёт встреча глав МИД стран БРИКС
- РИА Новости
«На полях недели высокого уровня Генассамблеи запланирована традиционная встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС», — сказала она.
Захарова добавила, что глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН и проведёт около 20 двусторонних встреч, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее дипломат в эфире «Соловьёв LIVE» сообщила о получении американской визы для участия в Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.