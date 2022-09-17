Handelsblatt: сотрудничество Китая и России посылает тревожный сигнал Западу

Китай намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс российского лидера Владимира Путина на Украине. Такое мнение выразила обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде.

Обозреватель напомнила о встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.

В ходе данной встречи, отметила Хайде, стороны подтвердили свою приверженность единому фронту на мировой арене, тем самым послав тревожные сигналы западным странам.

«Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина «старым другом». Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», — подчеркнула автор статьи.

Хайде обратила также внимание, что в оценке событий украинского кризиса Си Цзиньпин делает собственные выводы, не ориентируясь на мнение западных СМИ.

Ранее обозреватель The Washington Times Билл Герц заявил, что заявление Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде вызвало обеспокоенность в США.