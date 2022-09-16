WT заявила об обеспокоенности в США на фоне заявлений Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС

Заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, вызвало обеспокоенность в США, пишет Билл Герц для The Washington Times.

«Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету», — приводит он слова американского сенатора Марши Блэкберн.

В свою очередь, капитан ВМС в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл заявил, что высказывания лидеров России и Китая не обещают Западу ничего хорошего.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.