WT заявила об обеспокоенности в США на фоне заявлений Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС
- AP
- © Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo
«Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету», — приводит он слова американского сенатора Марши Блэкберн.
В свою очередь, капитан ВМС в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл заявил, что высказывания лидеров России и Китая не обещают Западу ничего хорошего.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.