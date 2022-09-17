Al Ikhbariya: пять военнослужащих Сирии погибли в результате израильского ракетного удара

В результате израильского ракетного удара по окрестностям аэропорта Дамаска и ряду объектов к югу от столицы погибли пять сирийских военнослужащих, сообщил телеканал Al Ikhbariya.

«В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесён материальный ущерб», — сообщил репортёр телеканала.

Отмечается, что удар был произведён в 00:45.

Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильские ракеты в Дамаске и его окрестностях.

6 сентября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров заявил, что четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо.