Al Ikhbariya: пять военнослужащих Сирии погибли в результате израильского ракетного удара
«В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесён материальный ущерб», — сообщил репортёр телеканала.
Отмечается, что удар был произведён в 00:45.
Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильские ракеты в Дамаске и его окрестностях.
6 сентября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров заявил, что четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо.