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В ЦПВС заявили, что израильские F-16 нанесли удар по аэродрому в сирийском Алеппо

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Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли 6 сентября удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
В ЦПВС заявили, что израильские F-16 нанесли удар по аэродрому в сирийском Алеппо
  • AP

«6 сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо)», — приводит РИА Новости его слова. 

Егоров добавил, что в результате авиаудара аэродром получил незначительный материальный ущерб.

Накануне телеканал al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражают авиаудар со стороны Израиля.

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