В ЦПВС заявили, что израильские F-16 нанесли удар по аэродрому в сирийском Алеппо

Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли 6 сентября удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

AP