В ЦПВС заявили, что израильские F-16 нанесли удар по аэродрому в сирийском Алеппо
- AP
«6 сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо)», — приводит РИА Новости его слова.
Егоров добавил, что в результате авиаудара аэродром получил незначительный материальный ущерб.
Накануне телеканал al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражают авиаудар со стороны Израиля.