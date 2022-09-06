Al-Ikhbariya: силы ПВО Сирии отражают «израильский авиаудар» в районе аэропорта Алеппо
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«Силы ПВО сбили несколько ракет после израильской агрессии в отношении аэропорта Алеппо», — сообщил репортёр телеканала.
Также об этом сообщает агентство SANA.
1 сентября восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимыми новые удары Израиля по Сирии.