Al-Ikhbariya: силы ПВО Сирии отражают «израильский авиаудар» в районе аэропорта Алеппо

Средства ПВО Сирии отражают авиаудар со стороны Израиля, сообщил телеканал al-Ikhbariya. Как уточняется, в районе международного аэропорта Алеппо сбито несколько ракет.

«Силы ПВО сбили несколько ракет после израильской агрессии в отношении аэропорта Алеппо», — сообщил репортёр телеканала.

Также об этом сообщает агентство SANA.

1 сентября восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимыми новые удары Израиля по Сирии.