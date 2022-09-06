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Al-Ikhbariya: силы ПВО Сирии отражают «израильский авиаудар» в районе аэропорта Алеппо

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Средства ПВО Сирии отражают авиаудар со стороны Израиля, сообщил телеканал al-Ikhbariya. Как уточняется, в районе международного аэропорта Алеппо сбито несколько ракет.
Al-Ikhbariya: силы ПВО Сирии отражают «израильский авиаудар» в районе аэропорта Алеппо
  • globallookpress.com
  • © Stringer/XinHua

«Силы ПВО сбили несколько ракет после израильской агрессии в отношении аэропорта Алеппо», — сообщил репортёр телеканала.

Также об этом сообщает агентство SANA.

1 сентября восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимыми новые удары Израиля по Сирии.

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