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Израильская авиация нанесла удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске

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Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.
Израильская авиация нанесла удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске
  • AP

Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

«Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, дежурными силами ПВО Сирии было уничтожено три ракеты.

Он добавил, что в результате нападения пять сирийских военных были ранены, а также были уничтожены антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом.

При этом удары повредили ещё и недействующую взлетно-посадочную полосу аэродрома Нейраб.

31 августа израильская авиация нанесла ракетные удары по международному аэропорту Алеппо.

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