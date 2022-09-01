Израильская авиация нанесла удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске
- AP
Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
«Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск)», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, дежурными силами ПВО Сирии было уничтожено три ракеты.
Он добавил, что в результате нападения пять сирийских военных были ранены, а также были уничтожены антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом.
При этом удары повредили ещё и недействующую взлетно-посадочную полосу аэродрома Нейраб.
31 августа израильская авиация нанесла ракетные удары по международному аэропорту Алеппо.