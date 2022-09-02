В МИД России назвали недопустимыми новые удары Израиля по Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимыми новые удары Израиля по Сирии.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«31 августа израильская боевая авиация нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по территории Сирийской Арабской Республики: обстрелам подверглись международный аэропорт Алеппо, а также несколько объектов к юго-востоку от Дамаска, включая район столичного аэропорта... Считаем, что подобные безответственные действия израильской стороны абсолютно недопустимы. Выступаем с их решительным осуждением», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что особую тревогу вызывает то, что целями атак становятся важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, в частности аэропорты.

«Продолжающиеся израильские удары по территории САР являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права. Убеждены в том, что подобная порочная практика ни в коей мере не способствует снижению рисков для безопасности самого Израиля. Напротив, дестабилизирующие силовые акции могут спровоцировать ответные действия и привести к масштабной вооружённой эскалации», — заключила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.