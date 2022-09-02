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В МИД России назвали недопустимыми новые удары Израиля по Сирии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимыми новые удары Израиля по Сирии.
В МИД России назвали недопустимыми новые удары Израиля по Сирии
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«31 августа израильская боевая авиация нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по территории Сирийской Арабской Республики: обстрелам подверглись международный аэропорт Алеппо, а также несколько объектов к юго-востоку от Дамаска, включая район столичного аэропорта... Считаем, что подобные безответственные действия израильской стороны абсолютно недопустимы. Выступаем с их решительным осуждением», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что особую тревогу вызывает то, что целями атак становятся важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, в частности аэропорты. 

«Продолжающиеся израильские удары по территории САР являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права. Убеждены в том, что подобная порочная практика ни в коей мере не способствует снижению рисков для безопасности самого Израиля. Напротив, дестабилизирующие силовые акции могут спровоцировать ответные действия и привести к масштабной вооружённой эскалации», — заключила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары по аэродромам в Алеппо и Дамаске.

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