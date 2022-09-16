The Hill: участие в конфликте на Украине обернётся для США негативными последствиями
- AFP
- © Kenzo Tribouillard
«Соединённые Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России на Украине, снова ввязавшись в потенциально затяжной кризис без чётко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода, но с тратами огромного количества денег и оружия», — говорится в материале.
Он отметил, что истеблишмент США должен готовиться к «идеальному шторму», сочетанию самых негативных факторов в экономике и политике.
Ранее политолог Харлан Ульман заявил, что экономические перспективы большей части американцев безрадостны.