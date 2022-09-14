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Американский политолог Ульман заявил об экономических проблемах США

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Экономические перспективы большей части американцев безрадостны, заявил в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман.

«Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог», — говорится в материале.

Ульман со ссылкой на The New York Times отметил, что около трети американцев живут от зарплаты до зарплаты.

По его словам, большинство граждан США понимают, куда движется страна.

Ранее стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

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