В Минфине США предупредили о последствиях обхода санкций на российскую нефть

Соединённые Штаты предупредили о последствиях при попытках обхода ограничений цены на российскую нефть. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка», — приводит пресс-служба министерства его слова.

Ранее стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.