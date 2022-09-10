В Минфине США предупредили о последствиях обхода санкций на российскую нефть
- РИА Новости
«Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка», — приводит пресс-служба министерства его слова.
Ранее стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.