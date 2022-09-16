В бундестаге произошёл скандал после призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России
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Отмечается, что Вагенкнехт отстаивает позицию по неэффективности экономической войны с Россией.
Член Левой партии, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов направил парламентской фракции письмо с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт.
На фоне разногласий партию покинул руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер.
Ранее Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.