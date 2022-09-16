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В бундестаге произошёл скандал после призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России

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В парламентской фракции Левой партии в бундестаге возник раскол из-за позиции депутата Сары Вагенкнехт по антироссийским санкциям, сообщает газета Die Welt.
В бундестаге произошёл скандал после призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

Отмечается, что Вагенкнехт отстаивает позицию по неэффективности экономической войны с Россией.

Член Левой партии, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов направил парламентской фракции письмо с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт.

На фоне разногласий партию покинул руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер.

Ранее Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.

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