военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы. Вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна», — сказал Путин.

16 сентября Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить