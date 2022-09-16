Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы. Вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна», — сказал Путин.

16 сентября Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.