Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки
Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы. Вы сегодня тоже об этом упомянули, имею в виду вывоз украинского зерна», — сказал Путин.
16 сентября Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.