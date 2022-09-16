Генсек ОДКБ провёл телефонные переговоры с секретарями совбезов Киргизии и Таджикистана

Генсек ОДКБ Станислав Зась провёл телефонные переговоры с секретарями совбезов Киргизии и Таджикистана из-за ситуации на киргизско-таджикской границе.

Об этом сообщается в Telegram организации.

«16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл телефонные переговоры с секретарём Совета безопасности Киргизской Республики Маратом Иманкуловым и секретарём Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой в связи с резким обострением ситуации на киргизско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны высказались о необходимости немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём.

Ранее ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

Позднее поступила информация, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.