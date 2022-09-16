Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявила, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе .

Об этом сообщает ТАСС.

«В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 мск) для проведения встречи», — говорится в заявлении.

Ранее ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

после этого поступила информация, что представители Киргизии и Таджикистана проведут встречу в связи с ситуацией на границе.