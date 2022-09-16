Independent: приезд Путина на похороны Елизаветы II улучшил бы отношения Лондона и Москвы

Посещение президентом России Владимиром Путиным похорон королевы Елизаветы II могло бы улучшить российско-британские отношения. Такое мнение выразила обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

Дежевски отметила, что правительство нового премьер-министра Британии Лиз Трасс не воспользовалось возможностью создать задел для возобновления двусторонних отношений в будущем.

«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний», — подчеркнула обозреватель.

Автор статьи напомнила, что Путин — один из первых мировых лидеров, кто выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

«От кого оно пришло? Не от (президента Франции. — RT) Эммануэля Макрона, чьё элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от (президента США. — RT) Джо Байдена — хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых», — добавила Дежевски.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планировал принимать участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II.

Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.