Песков: Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II

Президент России Владимир Путин не планировал принимать участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.