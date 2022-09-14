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Песков: Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II

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Президент России Владимир Путин не планировал принимать участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

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