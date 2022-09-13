Посольство: официальные лица России не планировали участвовать в похоронах Елизаветы II
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«Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что это связано с «плачевным» состоянием российско-британских двусторонних связей, а также с проводимым Лондоном «враждебным курсом» в отношении Москвы.
Ранее агентство PA со ссылкой на источники в британском правительстве заявило, что Россия, Белоруссия и Мьянма не были приглашены на похороны Елизаветы II.
Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.