Посольство: официальные лица России не планировали участвовать в похоронах Елизаветы II

Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

«Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что это связано с «плачевным» состоянием российско-британских двусторонних связей, а также с проводимым Лондоном «враждебным курсом» в отношении Москвы.

Ранее агентство PA со ссылкой на источники в британском правительстве заявило, что Россия, Белоруссия и Мьянма не были приглашены на похороны Елизаветы II.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.