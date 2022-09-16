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В Белом доме призвали Россию принять предложение по обмену заключёнными

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская сторона настаивает на своём предложении по обмену заключёнными с Россией и призывает Москву принять решение по этому вопросу «сегодня же».

«Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон продолжает добиваться соглашения с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

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