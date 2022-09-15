В Госдепе заявили, что поставляемые Киеву вооружения «предназначены для защиты»

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что вооружения, которые американская сторона поставляет Киеву, предназначены исключительно для «защиты украинской территории». Так он прокомментировал слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки ВСУ ракет большой дальности сделают США непосредственной стороной конфликта.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что всё, что мы предоставляли украинским партнёрам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории», — заявил Прайс на брифинге.

Ранее Захарова сказала, что в этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.