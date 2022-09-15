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В Госдепе заявили, что поставляемые Киеву вооружения «предназначены для защиты»

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что вооружения, которые американская сторона поставляет Киеву, предназначены исключительно для «защиты украинской территории». Так он прокомментировал слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки ВСУ ракет большой дальности сделают США непосредственной стороной конфликта.
В Госдепе заявили, что поставляемые Киеву вооружения «предназначены для защиты»
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что всё, что мы предоставляли украинским партнёрам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории», — заявил Прайс на брифинге.

Ранее Захарова сказала, что в этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.

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