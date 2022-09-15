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Постпред Небензя: Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность

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Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Постпред Небензя: Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность
  • РИА Новости

«Россия крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками», — приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что российская сторона рассчитывает на выполнение всех достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.

«Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряжённости», — добавил Небензя.

15 сентября Совет Безопасности (СБ) ООН проведёт обсуждение ситуации на границе Азербайджана и Армении.

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