Постпред Небензя: Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность
- РИА Новости
«Россия крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками», — приводит его слова РИА Новости.
Он заявил, что российская сторона рассчитывает на выполнение всех достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.
«Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряжённости», — добавил Небензя.
15 сентября Совет Безопасности (СБ) ООН проведёт обсуждение ситуации на границе Азербайджана и Армении.