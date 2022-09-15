Кирби анонсировал поставки Киеву передовых ракетных систем
- AP
«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — цитирует Кирби РИА Новости.
Ранее он отмечал, что Вашингтон должен предоставить Киеву достаточно вооружений «для продолжения наступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности.