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Захарова: отказов в визах членам российской делегации Генассамблеи ООН пока не было

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии официальных отказов в оформлении виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Захарова: отказов в визах членам российской делегации Генассамблеи ООН пока не было
  • РИА Новости

«Официальных отказов в оформлении виз членам делегации пока не было. Паспорта делегатов, которые ещё не получали визы, американская сторона не возвращала», — сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, Москва продолжает отстаивать свою позицию по визовому вопросу в рамках работы комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания.

«Что касается ограничений по перемещению в США, в Нью-Йорке, у меня нет никакой подобной информации, ничего не могу сказать, вопрос логистики остаётся открытым», — отметила Захарова.

Ранее глава правовой референтуры российского постпредства при ООН Сергей Леонидченко заявил о введении США фактически разрешительного порядка передвижения для сотрудников российской миссии за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры организации.

В постпредстве России назвали рычагом давления отказ США в визах иностранным дипломатам.

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