Инспектор ВС ФРГ Цорн заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя назвать контрнаступлением
- AP
«Я осторожен с терминами», — сказал он в интервью Focus.
По словам представителя бундесвера, в лучшем случае речь идёт о «контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населённые пункты или отдельные участки фронта», но это не повлияет на то, чтобы отбросить ВС России на фронтах.
Вместе с этим он усомнился в способностях ВСУ для контрнаступления.
«Им нужно превосходство как минимум три к одному», — уточнил Цорн.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.
Он также сообщил, что украинские военные трижды за сутки безуспешно пытались навести переправу через реку Северский Донец.