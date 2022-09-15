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Инспектор ВС ФРГ Цорн заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя назвать контрнаступлением

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Генинспектор ВС Германии Эберхард Цорн заявил, что недавние «успехи» украинских войск нельзя рассматривать как полномасштабное контрнаступление.
Инспектор ВС ФРГ Цорн заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя назвать контрнаступлением
  • AP

«Я осторожен с терминами», — сказал он в интервью Focus.

По словам представителя бундесвера, в лучшем случае речь идёт о «контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населённые пункты или отдельные участки фронта», но это не повлияет на то, чтобы отбросить ВС России на фронтах.

Вместе с этим он усомнился в способностях ВСУ для контрнаступления.

«Им нужно превосходство как минимум три к одному», — уточнил Цорн.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

Он также сообщил, что украинские военные трижды за сутки безуспешно пытались навести переправу через реку Северский Донец.

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