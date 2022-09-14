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Госдеп: администрация США работает с конгрессом над ужесточением антироссийских санкций

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Администрация президента США Джо Байдена работает с конгрессом над ужесточением антироссийских санкций, включая применение мер, схожих с внесением в вашингтонский список «стран — спонсоров терроризма», заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп: администрация США работает с конгрессом над ужесточением антироссийских санкций
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По его словам, есть ряд непреднамеренных последствий в случае включения России в упомянутый перечень.

«Мы верим, что имеются более точечные подходы, которые мы можем использовать и за счёт которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности, продолжать навязывать масштабные издержки без нежелательных последствий», — цитирует его ТАСС.

Ранее администрация США назвала окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма».

В Катаре призвали Запад к осторожности в случае новых санкций против России, так как они осложняют ситуацию для всего мира.

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