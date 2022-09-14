В Катаре призвали Запад к осторожности в случае новых санкций против энергосектора России
- AFP
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«Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня. Мы все страдаем от того статус-кво, которое сложилось в энергетической и продовольственной сферах», — цитирует его РИА Новости.
Шейх также отметил, что поставки из Катара не смогут заменить российский газ, который необходим Европе.
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу тем, что Доха представила Берлину не самое выгодное предложение.