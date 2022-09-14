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В Дохе заявили, что поставки из Катара не смогут полноценно заменить Европе российский газ

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Поставки из Катара не смогут заменить российский газ, который необходим Европе. Об этом заявил эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
В Дохе заявили, что поставки из Катара не смогут полноценно заменить Европе российский газ
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Varie

«Ошибочно полагать, будто наши поставки могли бы заменить российский газ, который крайне важен для мирового рынка», — заявил он в интервью журналу Le Point.

При этом он подтвердил намерение Катара поставлять Европе газ в ближайшие годы.

Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу тем, что Доха представила Берлину не самое выгодное предложение.

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