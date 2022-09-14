В Дохе заявили, что поставки из Катара не смогут полноценно заменить Европе российский газ

Поставки из Катара не смогут заменить российский газ, который необходим Европе. Об этом заявил эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

«Ошибочно полагать, будто наши поставки могли бы заменить российский газ, который крайне важен для мирового рынка», — заявил он в интервью журналу Le Point.

При этом он подтвердил намерение Катара поставлять Европе газ в ближайшие годы.

Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу тем, что Доха представила Берлину не самое выгодное предложение.