Министр экономики ФРГ объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу
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Об этом немецкий высокопоставленный чиновник рассказал в ходе пресс-конференции.
По его словам, компании ищут наиболее выгодное предложение.
«И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, компании так и поступили.
При этом он заявил, что переговоры с Катаром не закончены, отметив, что было заключено энергетическое партнёрство.
Ранее СМИ сообщали, что немецкие компании так и не заключили ни одного контракта с Катаром на поставку газа. Также стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.