Министр экономики ФРГ объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу тем, что Доха предоставила Берлину не самое выгодное предложение.

Об этом немецкий высокопоставленный чиновник рассказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, компании ищут наиболее выгодное предложение.

«И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, компании так и поступили.

При этом он заявил, что переговоры с Катаром не закончены, отметив, что было заключено энергетическое партнёрство.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие компании так и не заключили ни одного контракта с Катаром на поставку газа. Также стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.