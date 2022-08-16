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Министр экономики ФРГ объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу

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Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу тем, что Доха предоставила Берлину не самое выгодное предложение.
Министр экономики ФРГ объяснил причину неудачных переговоров с Катаром по газу
  • Gettyimages.ru

Об этом немецкий высокопоставленный чиновник рассказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, компании ищут наиболее выгодное предложение. 

«И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, компании так и поступили. 

При этом он заявил, что переговоры с Катаром не закончены, отметив, что было заключено энергетическое партнёрство. 

Ранее СМИ сообщали, что немецкие компании так и не заключили ни одного контракта с Катаром на поставку газа. Также стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.

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