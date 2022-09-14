Путин присвоил ордена Мужества посмертно погибшим в результате теракта в Кабуле дипломатам

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум российским дипломатам, погибшим в результате теракта в Афганистане.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что специалист-эксперт и второй секретарь посольства России в Афганитане Адыгжы Кужугет и Михаил Шах награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

По словам заместителя секретаря российского Совета безопасности Юрия Кокова, взрыв у посольства России в Кабуле произошёл из-за ослабления антитеррористических мер.