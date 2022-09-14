Гутерреш планирует на ГА ООН обсудить вопрос экспорта продовольствия и удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует поднять вопрос экспорта российского продовольствия и удобрений в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений», — цитирует его РИА Новости.

13 сентября стало известно, что Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.

При этом в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что значительная часть делегации России пока не получила визы Соединённых Штатов для участия в Генассамблее ООН, до сих пор остаются и проблемы с логистикой.