Гутерреш планирует на ГА ООН обсудить вопрос экспорта продовольствия и удобрений из России
- Gettyimages.ru
- © Avalon_Studio
«Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений», — цитирует его РИА Новости.
13 сентября стало известно, что Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.
При этом в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что значительная часть делегации России пока не получила визы Соединённых Штатов для участия в Генассамблее ООН, до сих пор остаются и проблемы с логистикой.