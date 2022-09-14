Захарова: значительная часть делегации России пока не получила визы для участия в ГА ООН

Значительная часть делегации России пока не получила визы Соединённых Штатов для участия в Генассамблее ООН, до сих пор остаются и проблемы с логистикой, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«Есть понятие «официальная делегация», такой небольшой список, который утверждается президентом. Главой делегации является на нынешней Генеральной Ассамблее министр иностранных дел… Сейчас министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию, там есть члены российской делегации. Так вот, из этого списка министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров визу вчера получил — она была проставлена в паспорте, а ряд остальных членов не получили», — рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, во второй блок делегации выходят сопровождающие лица: эксперты, дипломаты, переводчики, специалисты, которые занимаются техническим обеспечением работы делегации.

«Среди этого списка часть людей получила, а часть не получила. Я сейчас в долях и процентах не хочу говорить, потому что у меня нет точной статистики. Значительная часть людей визы ещё не получила», — сказала она в эфире радио Sputnik.



Захарова также добавила, что остаются нерешенными логистические проблемы.

13 сентября стало известно, что Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.