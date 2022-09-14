Минфин Франции оценил меры компенсации расходов на газ и электричество в €16 млрд
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«Этот тарифный щит будет стоить государству €16 млрд», — цитирует его ТАСС.
По словам главы ведомства, из этой суммы €11 млрд будут потрачены на компенсацию удорожания стоимости газа, ещё €5 млрд пойдут на возмещение расходов на электричество.
Ранее Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа не переживёт ещё один год украинского кризиса.