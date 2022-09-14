Минфин Франции оценил меры компенсации расходов на газ и электричество в €16 млрд

Меры правительства по компенсации расходов на газ и электричество обойдутся Франции в €16 млрд, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр.

«Этот тарифный щит будет стоить государству €16 млрд», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, из этой суммы €11 млрд будут потрачены на компенсацию удорожания стоимости газа, ещё €5 млрд пойдут на возмещение расходов на электричество.

Ранее Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.

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