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Минфин Франции оценил меры компенсации расходов на газ и электричество в €16 млрд

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Меры правительства по компенсации расходов на газ и электричество обойдутся Франции в €16 млрд, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр.
Минфин Франции оценил меры компенсации расходов на газ и электричество в €16 млрд
  • AP
  • © Rafael Yaghobzadeh

«Этот тарифный щит будет стоить государству €16 млрд», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, из этой суммы €11 млрд будут потрачены на компенсацию удорожания стоимости газа, ещё €5 млрд пойдут на возмещение расходов на электричество.

Ранее Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа не переживёт ещё один год украинского кризиса.

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