Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в обозримом будущем. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы ещё этого не достигли, но завершение находится в поле зрения», — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус отметил, что количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире на неделе снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.

В августе Гебрейесус заявил, что треть населения мира по-прежнему не вакцинирована от COVID-19.

Он также допустил рост числа летальных исходов от коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы из-за наступления холодов.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.