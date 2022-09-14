Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем
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«Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы ещё этого не достигли, но завершение находится в поле зрения», — цитирует его ТАСС.
Гебрейесус отметил, что количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире на неделе снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.
В августе Гебрейесус заявил, что треть населения мира по-прежнему не вакцинирована от COVID-19.
Он также допустил рост числа летальных исходов от коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы из-за наступления холодов.
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.