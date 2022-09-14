военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем

Короткая ссылка
Пандемия коронавирусной инфекции закончится в обозримом будущем. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы ещё этого не достигли, но завершение находится в поле зрения», — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус отметил, что количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире на неделе снизилось до минимального уровня с марта 2020 года. 

В августе Гебрейесус заявил, что треть населения мира по-прежнему не вакцинирована от COVID-19.

Он также допустил рост числа летальных исходов от коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы из-за наступления холодов.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить