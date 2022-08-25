Глава ВОЗ: треть населения мира по-прежнему не вакцинирована против COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что треть населения мира по-прежнему не вакцинирована против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Однако многое ещё предстоит сделать. Треть населения мира остаётся невакцинированной, в том числе две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода», — цитирует его РИА Новости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» — BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.