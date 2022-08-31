Глава ВОЗ спрогнозировал рост смертности от COVID-19 с наступлением холодной погоды

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы может увеличиться из-за наступления холодов.

«Мы видим сейчас снижение в мире числа сообщений о случаях смерти, что можно приветствовать. Однако с приближением в Северном полушарии холодной погоды есть основания ожидать в ближайшие месяцы роста госпитализаций и смертей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем глава ВОЗ заявил о риске появления новых, более заразных и опасных вариантов, а также подвидов коронавируса.

Ранее Гебрейесус заявил, что треть населения мира по-прежнему не вакцинирована от COVID-19.

В июле академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.