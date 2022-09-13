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Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску

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Акционеры соцсети Twitter одобрили продажу компании бизнесмену Илону Маску.
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает РИА Новости.

«С учётом предварительного расчёта, акционеры поддержали предложение», — говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.

Согласно условиям продажи, сумма сделки составит $44 млрд.

Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.

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