Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску
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Об этом сообщает РИА Новости.
«С учётом предварительного расчёта, акционеры поддержали предложение», — говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.
Согласно условиям продажи, сумма сделки составит $44 млрд.
Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.
После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.