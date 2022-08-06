Илон Маск заявил о возможности возобновления сделки по покупке Twitter

Предприниматель Илон Маск допустил возможность возобновления сделки по покупке соцсети Twitter.

«Если Twitter просто расскажет о своём методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — заявил он в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.