В ООН заявили о невозможности преодоления продовольственного кризиса без товаров из России
- AP
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«Могу сказать, что ООН прилагает все возможные усилия, чтобы достичь положительного результата по экспорту российского аммиака на международные рынки», — приводит ТАСС её заявление.
По словам Гринспен, кризис продовольствия невозможно решить без возвращения на рынки российских удобрений и продуктов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лукавыми заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения.