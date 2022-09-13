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В ООН заявили о невозможности преодоления продовольственного кризиса без товаров из России

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Продовольственный кризис не удастся преодолеть без возвращения на мировые рынки российских товаров. Об этом сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
В ООН заявили о невозможности преодоления продовольственного кризиса без товаров из России
  • AP
  • © Michael Probst

«Могу сказать, что ООН прилагает все возможные усилия, чтобы достичь положительного результата по экспорту российского аммиака на международные рынки», — приводит ТАСС её заявление.

По словам Гринспен, кризис продовольствия невозможно решить без возвращения на рынки российских удобрений и продуктов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лукавыми заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения.

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