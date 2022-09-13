В МИД заявили, что Брюссель не предоставил информацию о словах Борреля о России

Евросоюз до сих пор не предоставил объяснений слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о России. Об этом сообщили в российском МИД.

Речь идёт о выступлении Борреля, в ходе которого он допустил высказывания о «фашистской России». При этом позднее в ЕС утверждали, что дипломат лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента.

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — приводит РИА Новости заявление МИД России.

Российский лидер Владимир Путин предположил, что дипломат, рассуждая о «фашистской России», мелет языком, в чём он большой специалист.

Он также напомнил о событиях 1930-х годов в Испании, в результате которых была установлена военная диктатура Франсиско Франко, и предложил подумать, какую позицию занял бы Боррель в то время.

Путин напомнил, что сегодня глава дипломатии ЕС поддерживает украинскую власть, первичным источником которой стал госпереворот, «и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка».