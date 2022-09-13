военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД заявили, что Брюссель не предоставил информацию о словах Борреля о России

Короткая ссылка
Евросоюз до сих пор не предоставил объяснений слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о России. Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД заявили, что Брюссель не предоставил информацию о словах Борреля о России
  • РИА Новости

Речь идёт о выступлении Борреля, в ходе которого он допустил высказывания о «фашистской России». При этом позднее в ЕС утверждали, что дипломат лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента.

«Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений», — приводит РИА Новости заявление МИД России.

Российский лидер Владимир Путин предположил, что дипломат, рассуждая о «фашистской России», мелет языком, в чём он большой специалист.

Он также напомнил о событиях 1930-х годов в Испании, в результате которых была установлена военная диктатура Франсиско Франко, и предложил подумать, какую позицию занял бы Боррель в то время.

Путин напомнил, что сегодня глава дипломатии ЕС поддерживает украинскую власть, первичным источником которой стал госпереворот, «и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить