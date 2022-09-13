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Лавров заявил о беспрецедентном характере гибридной войны Запада против России

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентном характере гибридной войны Запада против России.

«Уже далеко не один год (как. — RT) Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер», — сказал он на заседании Делового совета при МИД России.

По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что России объявлена тотальная война, она ведётся во всех сферах.

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