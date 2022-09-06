Рябков: России объявлена тотальная война
- РИА Новости
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Он отметил, что нельзя недооценивать серьёзность нынешнего периода.
«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
Сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.