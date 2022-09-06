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Рябков: России объявлена тотальная война

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России объявлена тотальная война, она ведётся во всех сферах, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: России объявлена тотальная война
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

Он отметил, что нельзя недооценивать серьёзность нынешнего периода.

«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

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