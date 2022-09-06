Рябков: России объявлена тотальная война

России объявлена тотальная война, она ведётся во всех сферах, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что нельзя недооценивать серьёзность нынешнего периода.

«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.